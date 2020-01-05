شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول أجهزة التابلت ودخولها على منصة التعلم لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدارس الثانوى على مستوى الجمهورية استقبال أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، لتسليمه مباشرة، حيث استقبلت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بحدائق القبة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة الأجهزة، فيما قام مسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارة والمدرسة باكتفه الأجهزة ودخولها على منصة التعلم على بنك المعرفة المصرى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والإدارة المدرسية" lms".

فيما تواصل المديريات التعليمية استلام التابلت من مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتسليمه للطلاب الذين سددوا بوليصة التأمين على الجهاز وقدرها 100 جنيه مصرى مع توقيع ولى الأمر على إقرار استلام التابلت.

يأتى ذلك فيما تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وكذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة بعد أن تم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب، حيث تقوم المدارس الثانوى بتسليم الطلاب الاكواد وكلمة السر، ليتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية 11 يناير الجارى .

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.

وكشفت مصادر مسئولة، عن أن المدارس الثانوى دربت طلاب الصف الثانى الثانوى باستخدام التابلت على الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى باستخدام كلمة سر التى أدى بها الطلاب امتحان الصف الأول الثانوى العام الماضى.