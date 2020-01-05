شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لتهنئته بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه وفد من قيادات الهيئة، حيث قدموا لقداسته التهنئة ولجموع الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.متمنين له موفور الصحة وأن يقدره الله على المسئولية التى يتحملها.

وقدم قداسة البابا تواضروس الشكر للحضور وتمنى لهم كل التوفيق فى العام الجديد وأن يبارك الله عملهم ويديم المحبة والسلام فى وطننا الحبيب.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية: المستشار أحمد عبود والمستشار فارس فام والمستشار ياسر السيد والمستشار هاني محمد علي والمستشار عبد السلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف.

ومن الجهاز التنفيذى للهيئة: المستشار أسامة غازي واللواء رفعت قمصان والدكتور عاطف عبد الحميد والمستشارة علا راضي.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد استقبل أمس السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، باعتباره رمز وطنى كبير في مصر والشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والسعادة في زيارة قداسة البابا، وقال "أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداستكم وإستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب قداسة البابا تواضروس عن ترحيبه بالدكتور القس أندريه زكي ، وقال: أرحب بالقس أندريه وكل الأحباء، وأوضح: إن علاقتنا الطيبة هي وصية ربنا يسوع المسيح أن نكون في عمل محبة كامل. وكما قال معلمنا بولس الرسول: المحبة لا تسقط أبدًا، قائلا:"ينبغى على الجميع أن يقدموا هذه المحبة، وأن الأعياد فرصة لإظهار روح المحبة بين الجميع."