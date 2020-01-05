شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات لإنشاء مجمع للإبداع التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم بمكتبه، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات حول إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجى بالمبنى الأثرى بأرض بين السرايات التابع لجامعة القاهرة، وأجرى الخشت وطلعت زيارة إلى أرض بين السرايات المزمع إقامة مجمع للإبداع التكنولوجى بها، واتفقا على تشكيل لجنه مشتركة لإعداد تقرير هندسى للمبنى.

وقال الخشت، فى بيان اليوم، إن بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات سوف يتضمن إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجى بمبنى الجامعة فى أرض بين السرايات مع الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى للمبنى والذى يبلغ مساحته 4120 متر، مشيرًا إلى أن الجامعة قد خطت خطوات واسعة فى مجال الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى اهتمامها المتزايد بابتكارات الطلاب سواء داخل الكليات أو نوادى العلوم بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وبدء أول برنامج للذكاء الاصطناعى بها، موضحا أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تضم حاضنات أعمال على مستوى عال وتحقق نجاح كبير على أرض الواقع.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة أطلقت مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال لجميع الطلاب واللذان يمثلان حجر الزاوية فى منظومة التطوير التى تقودها جامعة القاهرة وعلى رأسها تطوير العقل المصري، حيث يهدف مقرر التفكير النقدى تغيير طرق التفكير لدى الطلاب على أساس علمي، بينما يهدف مقرر ريادة الأعمال تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية وإكسابهم القدرة على تنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها، إلى جانب إصدار الجامعة مؤلف حول "إدمان الانترنت".

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، إن المبنى التابع لجامعة القاهرة والذى سيقام عليه مركز الابداع التكنولوجى مناسب من حيث المساحة والموقع الجغرافى واللوجيستى بما يسهل على الطلاب من داخل الجامعة وخارجها دخوله دون التقيد بضرورة الدخول للحرم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة الدمج بين الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيات الجيل الخامس مع انترنت الأشياء وهى تمثل مجموعة علوم تتعاون من أجل خلق قيمة مضافة وضرورة تعليم الطلاب هذه التقنيات وتحويلها لمشروعات مثل الذكاء الزراعى والصناعى وغيره من المجالات المختلفة.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المجمع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها التزاوج بين رواد الأعمال ورجال الأعمال.

جدير بالذكر أن البدء فى هذا المشروع يعد إضافة مهمة فى إطار استغلال كل امكانات الجامعة، ومن المعروف ان هذا المبنى ظل مهملًا لأكثر من 10 سنوات دون استغلاله.