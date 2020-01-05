شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: 2020 عام جنى ثمار ما أنجزته الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة فى 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها، حيث أكد سعفان أن هذه العلاوة تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019 ، ويستفيد منها 29100 عامل فى 44 شركة فى عدة مجالات وقطاعات مختلفة.

ووقع الاتفاقيات رؤساء وممثلين عن 44 شركة ، ومثلهم فى اتفاقية جماعية أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستمرين بالشرقية، وعن العمال، على أحمد على "الشهير بأشرف الدوكار" ممثل اتحاد عمال العاشر من رمضان، بحضور مدحت الغمراوى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز المدينة .

وقال وزير القوى العاملة، إن صرف هذه العلاوة يأتى إيمانا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم ، وفى نفس الوقت فى إطار الدور الحيوى لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى.

وأضاف سعفان أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصرى بصفةٍ عامة والعامل المصرى بصفةٍ خاصة ، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التى تضيفُ للاقتصاد المصرى قوة وتدعيما وازدهارًا .

وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق كل فى مكان عمله ، كى نسهم جميعا فى خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحى والجوانب فى الدولة المصرية ، والمساهمة فى رفع أسهم الاقتصاد المصرى .

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وأكد الوزير أن الاهتمام بالعامل المصرى ينبع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمواطن المصرى كل فى مجال عمله فى كافة محافظات مصر، موجهًا الشباب ببدء حياة جديدة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى كى تتكون عنده الخبرة اللازمة للوصول إلى ما يصبو إليه.

وأكد وزير القوى العاملة أن عام 2020 سيكون عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجنى ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضة، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر فى ثوبها الجديد، والذى كان بجهود وعرق عمال مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بعقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبنائنا لتنمية وتطوير قدراتهم للوصول إلى ما يحلمون به، ولخدمة الاقتصاد المصرى ورفع أسهمه وزيادة الإنتاج المصري.

وقال سعفان، إن كل من لديه فكرة لمشروع صغير يقوم بتقديمها لمديرية القوى العاملة بالشرقية لدراستها مع جهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وتبنى الأفكار التى لها مقومات النجاح للوصول إلى ما نحلم به من تطوير ونشر فكرة ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيع أبنائنا لخوض غمار التجربة وتحقيق أكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.

وأكد وزير القوى العاملة، أن مصر قادرة على التصدى لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا انه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضى قدمًا لتكون فى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أن كل الشعب المصرى فداء للوطن المصرى ولتراب هذا الوطن الذى يعتبر ميراثنا الوحيد لأبنائنا، وأن مصر تخطو بخطوات ثابتة لتوفير فرص عمل تتناسب مع جميع تخصصاتهم وللوصول إلى ما نحلم به جميعًا من مكانة رائدة لمصرنا الحبيبة الغالية.

من جانبه أكد الدكتور محافظ غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تبذل كل جهودها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصرى وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية وما تقوم به وزارة القوى العاملة من عقد ملتقيات توظيف فاعلة وما يبذله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة من جهود للشباب