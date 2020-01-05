شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير 24 منطقة غير مخططة بتكلفة 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية بروتوكول تعاون لتطوير 24 منطقة غير مخططة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى بتكلفة 400 مليون جنيه، وأكد راشد أن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق .

وأضاف راشد، فى بيان اليوم، أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق أو تبليط بالانترلوك ودعمها بأعمدة إنارة حديثة واضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة لتحسين الصورة البصرية، مؤكداً على الانتهاء من كافة الأعمال خلال 12 شهرا للبدء فى تنفيذ مخططات تطوير بمناطق أخرى بالمراحل المقبلة وذلك فى اطار خطة الدولة واهتمامها بتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها .

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وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المناطق تم تحديدها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية تشمل الطالبية و الكوم الاخضر بالعمرانية ومدينة الرحمن وكوم بكار ومنطقة السيسى والبطران والصفا والمروة بحى الهرم ومنطقة حوض الرمل بحى الوراق ومناطق أرض اللواء الجديدة والمساكن و 6 أكتوبر وصفط اللبن الجديدة وحوض الذوات وصفط اللبن القديمة وعزبة الأمين بحى بولاق الدكرور ومنطقتى ارض الحداد وإمبابة والتى تضم البراجيل والصفطاوى والامام الغزالى وعزبة الخطيب وجامع الصلاح والحفرية بحى شمال .

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن الأعمال تأتى ضمن خطة الدولة لتحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجى للمدينة والاشتراطات التخطيطية، بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدنى ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها، لافتا ان تطوير 24 منطقة بمحافظة الجيزة تعد هى خطوة اولى وسوف تتوالى الأعمال خلال الفترة المقبلة لتطوير عدد من المناطق بنطاق مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً على التعاون المثمر مع المحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير .

حضر فعاليات توقيع البروتوكول هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد.