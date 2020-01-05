شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 5 إجراءات عاجلة لإنتاج خضر وفاكهة "أورجانيك".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365"، عددا من الإجراءات التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإنتاج خضروات وفاكهة "ارو جانيك" خالية من متبقيات المبيدات بالأسواق المصرية وزيادة الصادرات الزراعية، والتى من بينها تطبيق مشروع تداول وإنتاج المنتجات العضوية لإنتاج محاصيل زراعية سواء" الخضر والفاكهة" خالية من متبقيات المبيدات، ومنها:

التوسع فى اعتماد تراخيص الصوب الزراعية للخضروات بأراضى الوادى والدلتا لزيادة الإنتاج حيث تعد إنتاج الصوب "اورجانيك" خالى من المبيدات . تأهيل واستكمال مطبقى المبيدات للاستخدام الآمن للمبيدات لإنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات لحماية المستهلك المصرى، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، بثمار "أورجانك " . تطبيق برنامج الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة وهى "المكافحة الحيوية" بديلا عن المبيدات لإنتاج ثمار خالى من متبقيات المبيدات . تطبيق مشروع تداول وإنتاج المنتجات العضوية لإنتاج محاصيل زراعية سواء" الخضر والفاكهة" خالية من متبقيات المبيدات " اورجانيك"، بعد موافقة لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عليه . تربية المفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات بديلا عن رش المبيدات، وتطبيقه على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

ويهدف قانون الزراعة العضوية المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة، خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، الإسهام فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتى تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض، خاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.

كما يهدف القانون على خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والأثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة، القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمى على المنتجات الزراعية العضوية.