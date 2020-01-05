شكرا لقرائتكم خبر عن الرسم على الجسد.. سمر طبيبة بدرجة فنان ترسم لوحات بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تؤثر دراستها بكلية طب الأسنان على شغفها بالرسم وموهبتها فى الفن، مما جعلها تعمل على نوع جديد من الرسم فأتقنته وأصبح بالنسبة لها عالما جديدا تريد به تغيير المشهد الفنى من خلال رسم لوحات بشرية تستخدم فيها الموديلز كجزء من اللوحة الفنية، فتقول سمر رأفت : "رغم دراستى فى كلية طب الأسنان فإننى لم أستطع البعد عن هوايتى المفضلة وهى الرسم التى أعشقها منذ طفولتي".

وأضافت سمر : "استمرارى فى ممارسة فن الرسم جعلنى اكتشف عالما جديدا فيه وهو فن الرسم على الجسد، وبدأت فى دراسة أعمال الفنانين الغربيين فى هذا المجال خاصة الفنانة الأمريكية أليكسا ميد، التى اشتهرت بلوحاتها فى نفس المجال.

وتابعت طالبة الطب أن الرسم على الجسم أو ما يسمى أحيانا بطلاء الجسم شكل من أشكال فن الجسد فهو طلاء مؤقت يرسم على الجلد البشرى على خلاف الوشم ويستمر لعدة ساعات فقط ومن السهل إزالة تلك الألوان من جسد ووجه العارضة.

وأكدت : "بالنسبة للوحاتى فإننى اختلق مشاهد فنية ملونة وارتجل فى اختيار الألوان والخلفية والملابس الخاصة بالموديلز التى استعين بها فى رسم اللوحة وأمزج هذه العناصر لإنشاء قطعة فنية متكاملة تجلب الحياة للمشهد من خلال إضافة العنصر البشرى حيث استبدل اللوحة القماشية بأشخاص وارسم على وجههم وأجسامهم وملابسهم ".

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وقالت سمر أنها تستخدم ألوان خاصة غير ضارة بالبشرة تدهنها برفق على الجلد ويستغرق رسم الجسم حوالى ساعة وقبلها تستغرق وقتا أكثر لتجهيز المكان ورسم الخلفية المناسبة واختيار الملابس وتقوم بعد انتهائها من اللوحة البشرية بتصويرها.











