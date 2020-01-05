وزير العدل يزور مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير :

استقبل المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، المستشار عمر مروان وزير العدل بدار القضاء العالي.

وجاءت زيارة وزير العدل، اليوم الأحد، لمجلس القضاء الأعلى تقديرا لزيارة المجلس لتهنئته عند توليه الوزارة.

وعقد الوزير، اجتماعا مع رئيس وأعضاء المجلس تناول فيه الطرفان الأمور التي تهم رجال القضاء والنيابة العامة تحقيقا للعدالة الناجزة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.