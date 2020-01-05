الجوازات والهجرة تواصل تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على خدماتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية.

حيث قامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.