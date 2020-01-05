بدافع الانتقام.. تفاصيل مقتل صيدلي على يد زوجين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على جثة صيدلي داخل مسكنة بحي المنتزه، وتبين أن ربة منزل وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبطهما.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة صيدلي بداخل الشقة سكنه بالطابق الرابع بعقار بمنطقة سيدي بشر بحري بدائرة القسم، وبها عدة جروح.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة هما "حارس عقار سبق اتهامه في قضية قتل عمد- وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت الثانية عملها لدى المجني عليه، ونظراً لوجود خلافات بينهما عقد الزوج العزم على الانتقام من المجني عليه بقتله، وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكينا"، وقامت زوجته بالتوجه للشقة محل البلاغ وبصحبتها ابنتهما، وعقب دخولها استغلت فرصة انشغال المجني عليه، وقامت بفتح باب الشقة لزوجها، ومكنته من الدخول، وقام بالإجهاز على المجني عليه والتعدي عليه بطعنه بالسكين مُحدثاً ما به من إصابات أودت بحياته، وفرا هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.