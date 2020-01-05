أمن الجيزة يضبط المتهمين باختطاف شخص ومساومة أسرته بدفع فدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص، واحتجازه بدائرة مركز شرطة ديروط لمطالبة أهليته بدفع فدية مالية.

تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بكمين بشلوط الكائن بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من "تاجر عقارات، مُقيم بمحافظة سوهاج" بقيام كلاً من "سائق- تاجر خضروات، مُقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط" وآخرين - باصطحابه داخل سيارة أجرة من منطقة المنيب بالجيزة واحتجازه بمصنع "تحت الإنشاء" كائن بدائرة المركز، بالاشتراك مع "خفير خصوصي بذات المصنع" لوجود خلافات مالية بينهم على ثمن شراء قطعة أرض بمحافظة القاهرة تقدر بمبلغ "2 مليون و170 ألف جنيه" لمساومة أشقائه لدفع الديون المستحقة عليه نظير إطلاق سراحه، وتمكن المُبلغ من مغافلتهم وهرب.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وأمكن ضبط "المتهمان الأول والثاني، وبحوزتهما طبنجة صوت والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه".

بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "خفير المصنع" دون علم مالكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.