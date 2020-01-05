القبض على المتهمين بسرقة خط أنابيب مواد بترولية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط في ضبط المتهمين بسرقة خط أنابيب مواد بترولية بأسيوط.
تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغاً من (مسئول أمن إداري بإحدى شركات أنابيب البترول بأسيوط) بانخفاض في ضغط خط "السولار" الواصل من أسيوط إلى سوهاج ، واكتشافه وجود وصلة غير قانونية بإحدى الأراضي الزراعية (بعمق 2 متر) موصلة لمخزن ملك (مزارع – "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) ، وما تبين من هروب (حارس خاص متعاقد مع الشركة- مقيم بذات الدائرة) ، والمعين على غرفة الغاز الرئيسية للشركة الملاصقة للمخزن.
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن قيام الأول بارتكاب الواقعة بمعاونة الحارس، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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