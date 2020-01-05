وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس ورؤساء الطوائف المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لصاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثاني- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء نص التهنئة: "يسرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونحن إذ نحتفل بتلك المناسبة في كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة.. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله.. لتبقى أبد الدهر منارة.. تهتدى البشرية بعطائها، سُبلَ الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والاعتدالْ" .

Advertisements

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية- بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها: "بمشاعر ملؤها التقدير والاعتزاز بشخصكم الكريم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر.. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية.. على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء" .

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى- رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية- بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:- "يسعدني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر عن مكنون اعتزازي وعظيم امتناني راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من الرفعة والازدهار"

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الأخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين-بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها: "يُسعدنى أن أبعث بأرق التهانى وأصدق الأماني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة وقد ترسخت مكانة مصر الكنانة على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.. كقبلةً للمحبة والسلام.. تتجمع فيها الأطروحات والأفكار الهادفة لخير البشرية ونشر الوفاق والوئام.. فإننى لعلى يقين من أنكم على قدر المسؤولية في تحمل العهد لمواصلة الجهود والتضحيات.. تقفون صفاً واحداً لدفع مسيرة العمل الوطنى وحماية الإنجازات والمكتسبات".