محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها لمديري المديريات، بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي. وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل، وتنتهي 23 يناير، في الفترة الصباحية إلكترونيا على التابلت. وينشر "الخليج 365" تعليمات الوزارة، استعدادا للامتحانات: - التأكد من صلاحية الشبكة الداخلية والأجهزة. Advertisements - التأكد من صلاحية أجهزة التابلت الخاصة بالطالب. - التأكد من الاتصال بـ "بنك المعرفة المصري" داخل الفصول من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة. - التأكد من استلام الطلاب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالامتحان. - في حالة مواجهة أي مشكلة، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بكل شركة طبقا للمشكلة مع توصيف العطل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأكد من صلاحية الشبكة والتابلت.. تعليمات مهمة من التعليم قبل امتحانات ثانية ثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.