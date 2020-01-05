"لو معاك 150 ألف جنيه".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 4 مشروعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبحث الكثير من المواطنين عن الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يثق عدد كبير من راغبي الحصول على وحدة سكنية في المنتجات العقارية التي تطرحها وزارة الإسكان طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيبات في كل المشروعات، في مدن يتجاوز عددها الـ40.

ومع بداية عام 2020 أعلنت وزارة الإسكان طرح عددٍ من المشروعات المختلفة بداية من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز، والمتوسط لتتناسب هذه المشروعات أكبر قدر من المواطنين.

وإذا كنت تدخر مبلغ يصل لـ150 ألف جنيه، وتسأل كيف تحصل على شقة من الإسكان، يجيب "الخليج 365"، في هذا التقرير، عن كيف تتقدم للحجز في شقق وزارة الإسكان، وفقًا لمقدمات الحجز وأسعار الوحدات، والتي جاءت على النحو التالي:

- الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي:

تطرح وزارة الإسكان الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي نهاية الربع الأول من 2020، وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت عبدالحميد لـ"الخليج 365"، أن الصندوق يستهدف طرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ13 والذي يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتةً إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

وتابعت: "يجري حاليًا اختيار مواقع تنفيذ الوحدات في المناطق المطروح بها".

ومن المتوقع أن يصل سعر الشقة في الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، إلى 250 ألف جنيه يتم سداد 14 ألف كقدم حجز، ثم 2000 جنيه قسط ربع سنوي على 10 أقساط، ثم يتم سداد 35 ألف جنيه عند التعاقد كسعر متوسط حيث يحدد هذا المبلغ وفقًا لدخل العميل وسنه، وبالتالي يسدد العميل ما يقرب من 75 ألف جنيه قبل الاستلام، ويسدد باقي ثمن الشقة على 20 عامًا بنظام التمويل العقاري حيث يصل متوسط القسط الشهرب لـ700 جنيه شهريًا ويحدد أيضًا وفقًا لدخل العميل وسنه.

وبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، في الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

سكن مصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تلقي طلبات الحجز في شقق "سكن مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في عدد من المدن الجديدة، بداية من 2 يناير الجاري وحتى 30 يناير.

وشمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، و2714 شقة من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للحجز يوم 2 يناير الجاري بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا.

وللحجز في مشروع سكن مصر يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، حيث وصلت سعر الشقة في مدينة بدر لـ 527 ألف جنيه، حيث يتم استكمال 10% من ثمن الشقة قبل الاستلام والتي تقدر بـ10 ألف جنيه بجانب الـ50 ألف، وبهذا يكون ما تم سداده 60 ألف جنيه قبل سداد دفعة التعاقد، والتي تصل لـ15% وهو ما يصل لـ80 ألف جنيه، وبالتالي يتم سداد 140 ألف عند الاستلام، كما يتم سداد أقساط ربع سنوية تصل لـ10 آلاف في القسط الواحد.

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ولمعرفة أسعار الشقق في باقي المدن التي يتواجد بها مشروع سكن مصر أضغط هنا

دار مصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 12 يناير الجاري، تلقي طلبات الحجز في شقق "دار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في عدد من المدن الجديدة.

وشمل الطرح 2714 وحدة في: (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا.

ووصل سعر الشقة الـ115 متر في مدينة أكتوبر 790 ألف جنيه، حيث يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم حجز، ويتم استكمالهم لـ10% من ثمن الشقة حيث يتم سداد 41 ألف جنيه، كما يتم سداد 10 آلاف جنيه كل 3 أشهر لحين الاستلام.

ولمعرفة باقي أسعار شقق مشروع دار مصر أضغط هنا

شقق الإسكان الاستثماري:

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك، في المحور الاستثماري، على أن تُنفذ خلال 36 شهرًا، في محافظتي بورسعيد ودمياط، ويستمر الحجز وبيع كراسات الشروط حتى يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

الشقق في محافظة بورسعيد بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل لـ110 - 112 - 116 مترًا)، كما تتواجد في منطقتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين (120 مترًا و105 أمتار)، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (اضغط هنا)

ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، كما يتم تحديد الأسعار وفقًا للمساحات، وتمييز الدور سواء كان أرضيًا أو مُتكررًا أو أخيرًا، وطبقًا لنوعية الوحدات المطلوبة، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود 10%، وذلك بخلاف 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة.

يتراوح سعر الشقة في بورسعيد ما بين 820 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز ثابتًا وهو 135 ألف جنيه، أما في دمياط فيتراوح سعر الشقة الـ120 مترًا بين 800 ألف و850 ألفًا على أن يكون مقدم الحجز 130 ألفًا، أما الشقة الـ105 أمتار والتي تقع بمنطقة شطا فيتراوح سعرها بين 540 ألفًا و605 آلاف ومقدم الحجز 90 ألف جنيه.