"طاقة النواب": ‏محاولات النازي أردوغان للسطو على النفط الليبيي ستفشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا هو إجراء باطل ومخالف لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن محاولات الإرهابي النازي رجب طيب أردوغان للسطو على النفط الليبي وثروات الشعب الليبي ستكون فاشلة.

وأعرب "السويدي"، في بيان اليوم الأحد، عن ثقته التامة والمطلقة في قدرة المؤسسات الشرعية والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والشعب الليبي على إفشال جميع محاولات أردوغان واتباعه من الإرهابيين والدواعش والمليشيات الإرهابية التابعة للمدعو فايز السراج في إحتلال وغزو تركيا للدولة الليبية، مؤكدًا أن كل يد إرهابية ستحاول السطو لسرقة النفط الليبى سيتم بترها ودفن جسدها في مقابر الأراضي الليبية.

وأبدى رئيس لجنة الطاقة، أسفه الشديد لصمت المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن سياسات أردوغان الإرهابية داخل سوريا ومحاولاته الحالية لإحتلال ليبيا للسيطرة على النفط الليبى، مطالبًا مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة وطارئة لمواجهة أطماع أردوغان وتسليحه للمليشيات الإرهابية داخل ليبيا.

وطالب "السويدي"، الشعب الليبيى الشقيق الوقوف خلف مؤسساته الشرعية وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبيي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو والعدوان التركي السافر ضد دولته معلنًا دعمه التام والمطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومى المصري والحدود المصرية