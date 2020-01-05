محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلنت جامعة القاهرة، عن تنظم، لقاء طلابي مفتوح مع مشاهير كرة القدم في العالم، غدًا الإثنين 6 يناير الساعة 9 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.
وقالت الجامعة في بيان، اليوم الأحد: من المقرر أن يشارك في اللقاء الطلابي مجموعة من نجوم كرة القدم في مقدمتهم يورى ديوركاييف وديدى دروجبا وأحمد حسام ميدو وغيرهم.
وتابعت الجامعة، يأتي اللقاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومسؤولي الفيفا والكاف.
كانت هذه تفاصيل خبر منهم دروجبا وميدو.. نجوم كرة القدم في استضافة جامعة القاهرة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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