برلماني: التفاف الشعب الليبي حول جيشهم يفشل محاولات "دعشنة" بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، من الشعب الليبي الشقيق بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية خلال هذه المرحلة التاريخية الالتفاف حول مؤسساته الشرعية ممثلة في مجلس النواب الليبي والجيش الوطني، مؤكدًا أن تحقيق الشعب الليبيى لهذا الهدف سيكون كفيلا لانقاذ ليبيا من إحتلال وغزو مرتزقة ودواعش النظام التركي الإرهابي.

وقال "الحناوي"، في بيان اليوم الأحد، إن التأييد الحقيقي من الشعب الليبيى الشقيق للقرارات التاريخية والمهمة التي أصدرها مجلس النواب الليبيي ولرؤية المشير خليفة حفتر قائد سيكفل أن تكون الأراضي الليبية مقبرة لكل المرتزقة والدواعش من اتباع الإرهابي والمجرم رجب طيب أردوغان ولن يستطيع لا أردوغان أو الخائن فايز السراج أو غيرهما من "دعشنة" ليبيا.

كما طالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية، بتقديم جميع أنواع الدعم لمساندة المؤسسات الشرعية الليبية والجيش الوطني الليبي في تنفيذ جميع قرارات البرلمان الليبي على أرض الواقع وتقديم جميع أنواع الدعم العسكرى للجيش الوطني الليبيى، لمواجهة أطماع السلطان المعتوه والمجنون أروغان في السطو على ليبيا لسرقة النفط وثروات الشعب الليبيى.