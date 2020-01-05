برلماني: مبادرات السيسي لدعم الثروة الحيوانية تعكس حرصه على دعم المربي الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمربي الصغير لتوفير فرص العمل وتحسين حياة الفلاح وسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم المربي الصغير وإحياء مشروع البتلو لتسمين العجول وتوفير اللحوم الحمراء وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتنفيذ مشروع مليون رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى.

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وأوضح "مشهور" في بيان اليوم الأحد، أنه تم إطلاق مبادرة يتم بموجبها منح كل مربي قرضا قيمته 15 ألف جنيه قيمة رأس الماشية والتغذية على أن يسدد القرض على أقساط شهرية على مدار العام بفائدة 5%، بما يساعد المربي للصغير وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق وحل مشكلة البطالة ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن مزارع صغار المربين تمثل 70% من الإنتاج العام حسب بينات وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تشهد إقبالا متزايدا على فروع البنك الزراعي المصري لصرف قرض (المربي الصغير)، موضحًا أنها تعد من أولى المحافظات في انتاج الثروة الحيوانية حيث يتم تسمين وتربية 587 ألف رأس من الأبقار والجاموس تنتج 39 ألفا و701 طن من اللحوم الحمراء.

وأضاف، رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرًا مهما للدخل القومي، إلا إنها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كثيرة بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة، وأيضا سياسة الاستيراد، كما تمثل الأمراض الوبائية تحديًا كبيرًا حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة.