أخبار مصر | بعد انتهاء ترميماته.. تعرف على جامع الفتح الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء ترميماته.. تعرف على جامع الفتح الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، إن جامع الفتح الملكي بحي عابدين في القاهرة والمقرر افتتاحه بعد أسبوع يتكون من مربع أساسي تقوم عليه قبة وهو مكان الصلاة.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامع الفتح الملكي بحي عابدين في القاهرة، تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف: ألحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المباني من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية، وهذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهي تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15,70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكي للمسجد وتقع مئذنة الجامع في الركن الجنوبي الشرقي للجامع.

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وأشار مصطفى، إلى أن المسجد من الداخل عبارة عن مكان للصلاة فيتكون من مربع متساوي الأضلاع، يتوسطه أربعة أعمدة جرانيتية حمراء ضخمة، والمحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة وقد زخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها من الرخام الملون على شكل أشرطة، والمنبر الذي يقع على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفراً بارزاً وطليت بالذهب.

ويقع الجامع بشارع عابدين ويشغل الجزء الشرقي من قصر عابدين، وأنشأه عابدين بك أمير اللواء السلطاني حيث كان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به وأوقف عليه الأوقاف فعرف الجامع باسمه (جامع عابدين).

ويعود الجامع الحالي لعصر الملك فؤاد الأول 1338هـ / 1918م حيث أمر الملك فؤاد بتجديد جامع الفتح، وتم الاحتفاظ بالمدخل القديم والمئذنة، وتم إعداده على طراز المساجد العثمانية، ومضاعفة مساحته.