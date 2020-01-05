أخبار مصر | بتكلفة 16 مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل ترميم الجامع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 16 مليون جنيه.. تعرف على تفاصيل ترميم الجامع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، إن أعمال مشروع ترميم جامع الفتح الملكي بحي عابدين في القاهرة تكلفت 16 مليون جنيه وبدأت منذ عام 2017 بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامع الفتح الملكي بحي عابدين في القاهرة، تمهيدًا لافتتاحه.

وأوضح أبو العلا، أنه تم الانتهاء من الأعمال الداخلية للمسجد والتي تضمنت الأرضيات الرخامية بصحن المسجد، وترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب، وكذلك كافة الأعمدة الرخامية والجرانيتية بالمسجد، والقباب والقبوات من الداخل وإنهاء الأعمال الزخرفية بها، بالإضافة إلى تركيب أجهزة النظام الصوتي ووحدات الإضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة.

أما عن الأعمال التي تمت بخارج المسجد، فقال أبو العلا إنه تم الانتهاء من تنظيف أحجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية بالأسطح، وأعمال عزل بلاط أرضيات الأسطح، وأعمال تركيب أرضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد وجهة المدخل الرئيسي، واستكمال أعمال الإضاءة الخارجية.