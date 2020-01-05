أخبار مصر | في ذكرى إنشائه.. 11 معلومة عن السد العالي

ساهم السد العالي في ثورة صناعية هائلة في مصر، وحماها من خطر الفيضان والجفاف على مر السنوات، وتحتفل محافظة أسوان بذكرى إنشاء السد في مطلع شهر يناير من كل عام، وذلك تزامنا مع احتفالها بالعيد القومي، وقد تم افتتاحه رسميا عام 1971.



وتستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن السد العالي:

1- انشئ في عهد جمال عبد الناصر وساعده الاتحاد السوفيتي، وتم استكماله وافتتاحه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

2_ بدأ بناء السد في عام 1960، وأكمل بناؤه في 1968، وافتتح السد رسميًا في عام 1971.

3- يستخدم في توليد الكهرباء، وساهم في طفره صناعية في مصر.

4-يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا.

5- ساهم السد في التحكم بتدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل.

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6- حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى.

7- تجمعت أكبر بحيرة صناعية في العالم عن طريق السد العالي، ويبلغ طولها 500 كيلو متر متوسط، وعرض البحيرة 10 كيلو متر، وسعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب.

8-ساعد السد العالي في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان وعمل أيضًا على زراعة محاصيل أكثر على الأرض نتيجة توفر المياه.

9-ويمكن لتدفق مائي أن يمر من خلال السد العالي، وقد يصل إلى 11،000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.

10- قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتي، بينما رفض البنك الدولي تمويل المشروع.

11- يتبع السد العالي الآن شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والتي تضم إلى جانب السد محطة توليد أسوان الأولى.

