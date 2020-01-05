أخبار مصر | في ذكرى إنشائه.. 11 معلومة عن السد العالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى إنشائه.. 11 معلومة عن السد العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن السد العالي:
1- انشئ في عهد جمال عبد الناصر وساعده الاتحاد السوفيتي، وتم استكماله وافتتاحه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
2_ بدأ بناء السد في عام 1960، وأكمل بناؤه في 1968، وافتتح السد رسميًا في عام 1971.
3- يستخدم في توليد الكهرباء، وساهم في طفره صناعية في مصر.
4-يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا.
5- ساهم السد في التحكم بتدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل.
6- حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى.
7- تجمعت أكبر بحيرة صناعية في العالم عن طريق السد العالي، ويبلغ طولها 500 كيلو متر متوسط، وعرض البحيرة 10 كيلو متر، وسعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب.
8-ساعد السد العالي في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان وعمل أيضًا على زراعة محاصيل أكثر على الأرض نتيجة توفر المياه.
9-ويمكن لتدفق مائي أن يمر من خلال السد العالي، وقد يصل إلى 11،000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.
10- قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتي، بينما رفض البنك الدولي تمويل المشروع.
11- يتبع السد العالي الآن شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والتي تضم إلى جانب السد محطة توليد أسوان الأولى.