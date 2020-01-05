أخبار مصر | وزيرا الآثار والأوقاف يتفقدان مسجد الفتح الملكي تمهيدًا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الآثار والأوقاف يتفقدان مسجد الفتح الملكي تمهيدًا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامع الفتح الملكي بحي عابدين في القاهرة.

وتأتي الجولة للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدًا لافتتاحه الأسبوع القادم.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس المقاولون العرب والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية.

وكما شهد الجولة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

وأوضح المهندس أبو العلا أن أعمال المشروع تأتي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب والتي تم إسناد المشروع لها عام ٢٠١٧.