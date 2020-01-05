أخبار مصر | برلمانية تطالب بتسريع مناقشات قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتسريع مناقشات قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بضرورة تسريع مناقشات مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.

وأكدت النائبة، أن المجلس الآن دوره غير مفعل بالشكل المطلوب، ولا يقوم بخدماته لصالح الأمهات أو الأطفال، خاصة مع وجوده كمجلس تابع لوزارة الصحة وليس مجلس مستقبل كباقي المجالس القومية.

وأشارت، إلى أن القانون الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس النواب يضمن العديد من الاختصاصات والصلاحيات بالمجلس بما يساهم في تفعيل دوره وقيامه بواجبه تجاه المجتمع والأسرة.

ولفتت النائبة، إلى أن القانون يتضمن إجراءات لمواجهة زواج الأطفال وضمانات لحمايتهم ومنع العمالة في سن مبكر، بما يؤكد أهمية تسريع مناقشته.