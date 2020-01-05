أخبار مصر | "خارجية الوفد" تلتقي بالمستشار السياسي لسفارة الصين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية الوفد" تلتقي بالمستشار السياسي لسفارة الصين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، بـ"ليو يونغ" المستشار السياسي للسفارة الصينية في مصر، وتطرق الحوار إلى أوجه التعاون بين مصر والصين في المجالات المختلفة.

كما تناول اللقاء الحديث عن بعض القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحتين "المصرية - الصينية".

ورحب حسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالمستشار السياسي لسفارة الصين، متمنيًا المزيد من توطيد العلاقات مع الصين، في كافة المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأكد بدراوي، أن زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر يصب في صالح البلدين، خاصة أن الصين دولة صناعية وقوة اقتصادية كبرى في العالم، ومصر دولة محورية، ورائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأعرب ليو يونغ، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد قائلا: "الوفد أعرق وأقدم الأحزاب التاريخية في العالم، ويمتلك تاريخ وطني مشرف يدعو أعضائه للفخر، ودائمًا ما يشيد الحزب الشيوعي الصيني بحزبكم الكبير، لذا نرحب بتبادل الأفكار والمقترحات بين الطرفين في مجالات مختلفة".

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وعن قضية إقليم الإيجور قال المستشار السياسي لسفارة الصين في مصر: "بلادنا تضم 56 قومية، منها 55 أقلية بما فيها مسلمي الإيجور، وتعيش جميعها بشكل سلمي كجزء لا يتجزأ من الصينية وحضارتها لكن هناك قلة يفتعلون الأزمات وينفذون عمليات إرهابية تضر بأمننا ويصل الأمر بهم إلى المطالبة بالإنفصال عن الدولة وهو أمر غير مقبول، لكن منذ عام 2016 وحتى العام الماضي لم تشهد بلادنا أية عمليات من هذا النوع بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة منها إعداد وتدريب هؤلاء على الأعمال اليدوية وتجهيزهم للانخراط في سوق العمل وتثقيفهم ومساعدتهم".

وأضاف أن بلاده تسعى بشكل دائم لزيادة الاستثمارات في مصر، مضيفًا: "التعاون في المجال الاقتصادي بين مصر والصين كبير إلى جانب ذلك هناك تزايدًا كبيرًا في أعداد الوفود السياحية الصينية إلى لمصر خلال الفترة الأخيرة".

وبخصوص أزمة سد النهضة، أكد المستشار السياسي للسفارة الصينية في مصر، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وتدعم المفاوضات بين جميع الأطراف.

وأشاد بتنظيم مصر لمنتديات شباب العالم، مؤكدًا أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب وجهًا لوجه أمر جيد جدًا، فهو يبث في هؤلاء العزيمة