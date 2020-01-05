أخبار مصر | تنبيهات مهمة من "التعليم" حول المواد "ذات الفرعين" بالشهادة الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنبيهات مهمة من "التعليم" حول المواد "ذات الفرعين" بالشهادة الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالمواد ذات الفرعين وهما مادة الرياضيات البحتة ( الجبرة والهندسة+ التفاضل والتكامل)، مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا+ الاستاتيكا) ومادة الاقتصاد والإحصاء ( الاقتصاد+ الإحصاء).

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات هامة ضمن إجراءات امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020، وخاصة

وقالت الوزارة، إنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحًا في هذه المادة حيث إن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه بالمادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يؤدي الامتحان فى الفرعين معًا.



وذكرت، أنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فروع المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معًا، أما في حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.