أخبار مصر | "التعليم" تمنع التحويل بين الشعبتين الأدبية والعلمية في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تمنع التحويل بين الشعبتين الأدبية والعلمية في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات هامة ضمن إجراءات امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2020، قائلة إنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.



وأضافت الوزارة، أنه لا يسمح للطالب بالصف الثالث الثانوي بتغير مادة اللغة الأجنبية الثانية الذي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.



ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بدأت استعدادات الامتحانات للشهادة الثانوية، حيث تبدأ الامتحانات في الدور الأول اعتبارًا من الأحد الموافق 7 يونيو لعام 2020، أما الدور الثاني اعتبارًا من السبت 15 أغسطس لعام 2020.