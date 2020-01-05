مصر | "كنت عايزه أساعد أهلي".. اعترافات سارقة مخدومتها في الشروق

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تعرضت لأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها للتفكير في طريقة للحصول على الأموال بأي بطريقة من أجل توفير متطلبات أسرتها، مضيفة: "سرقت علشان أساعد أهلي".

وتابعت: أنها استغلت عدم تواجد صاحبة الشقة بالمنزل، وقامت بالاستيلاء على المصوغات الذهبية ثم لاذت

بالفرار، حتى نجح رجال المباحث في ضبطها، متابعة: "ملحقتش أتصرف في المسروقات".

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من منى موظفة تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف بمداخل ومخارج الشقة، وبإجراء التحريات تبين قيام ندى الخادمة بسرقتها بغرض بيعها والإنفاق على أسرتها، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

