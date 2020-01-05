شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إن حركة الصيد مازالت متوقفة بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس. وتابع، في تصريحات: استمرار غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد لسوء الأحوال الجوية ومن المتوقع استمرار ذلك لنهاية الأسبوع بسبب نوة الغطاس.

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