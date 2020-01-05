شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور إبراهيم البحراوي عن 76 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي، صباح الأحد، الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، وستقام صلاة الجنازة في مسجد الثورة «السلطان حسين كامل سابقا» بشارع الثورة بمصر الجديدة، ويقام العزاء بمسجد القوات المسلحة- أمام سيتي ستارز الخميس المقبل بعد صلاة العشاء.

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الدكتور إبراهيم البحراوي مواليد 12 أكتوبر 1944 في بورسعيد، عضو اللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، حاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2009.

أهم مؤلفاته أضواء على الأدب الصهيوني 1972، والأدب العبري بين حربى (1967 – 1973)، وكتاب حرب أكتوبر: الآثار والتفاعلات بعيدة المدى في الفكر الصهيوني، عام 1979، وصورة العربي الفلسطيني في الفكر الصهيوني، عام 1980، والدين والدنيا في إسرائيل، عام 1998، والعرب واليهود بين الصراع والتسوية، عام 1999.

حصل البحراوي على جائزة البحوث الممتازة، بجامعة عين شمس عام 1994، وعلى جائزة التخطيط المستقبلي العربي (جائزة ابن تركي) عام 1998، جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.