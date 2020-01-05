شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1640 مواطنا في قافلة طبية بقرية في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن إجراء الكشف الطبى على 1640 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية «الأمل» التابعة لمركز بلقاس والتى استمرت يومين.
وقال «مكى»، في بيان صحفي، إنه تم إصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 23 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ168 حالة، و239 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 160 من أمراض السكر والضغط.
وأكد استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، خاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.
وأشار إلى أن القافلة استمرت على مدار يومي 3،4 يناير الجاري، وضمت 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية.
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