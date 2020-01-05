شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: القوافل العلاجية قدمت الخدمة الطبية بالمجان لـ1.8 مليون مواطن خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لمليون و803 آلاف و204 مواطنين من خلال 1468 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي 2019.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 13 ألفا و127 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 261 ألف و707 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 404 آلاف و70 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 25 ألفا و262 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 105 آلاف و975 مواطناً بمحافظة أسوان، و44 ألفا و337 مواطنا بأسيوط، و148 ألفا و420 مواطناً بالإسكندرية، و34 ألفا و641 مواطنا بالإسماعيلية، و29 ألفا و312 مواطنا بالأقصر، و22 ألفا و285 مواطنا بالبحر الأحمر، و77 ألفا و215 مواطناً بالبحيرة، و176 ألفا و473 مواطناً بالجيزة، و109 آلاف و68 مواطنًا بالدقهلية، و14 ألفا و636 مواطنًا بالسويس، و98 ألفا و599 مواطنًا بالشرقية.

وقالت «الصادق» إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لـ105 آلاف و92 مواطنًا بالغربية، و75 ألفا و812 مواطنًا بالفيوم، و99 ألفا و520 مواطنًا بالقاهرة، و97 ألفا و56 مواطنًا بالقليوبية، و78 ألفا و58 مواطنًا بالمنوفية، و74 ألفا و738 مواطنًا بالمنيا، و46 ألفا و217 مواطنًا بالوادي الجديد، و95 ألفا و294 مواطنا ببني سويف، و22 ألفا و171 مواطنًا بجنوب سيناء، و102 ألف و730 مواطنًا بدمياط، و49 ألفا و869 مواطنًا بسوهاج، و2082 مواطنًا بشمال سيناء، و61 ألفا و41 مواطنًا بقنا، و91 ألفا و308 مواطنين بكفرالشيخ، و21 ألفا و466 مواطنًا بمطروح، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 14 ألفا و289 مواطنًا ببورسعيد.