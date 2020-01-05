شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تدشن مبادرة «إيديك في إيدينا نحافظ على نقطة مياه» لترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إطلاق مبادرة مجتمعية، بالتعاون مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى، تحت شعار: «إيديك في إيدينا نحافظ على نقطة مياه»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت «صفاء»، لـ«المصرى اليوم»، أنها عقدت اجتماعاً تمهيدياً بهذا الشأن، حيث تقرر إطلاق المبادرة في 12 مركز شباب، تم تحديدها بعناية، وهى مراكز شباب الحرمين وطوسون والسيوف والظاهرية والشلالات والحرية وكرموز ومبارك وبرج العرب والناصرية والعامرية والأنفوشى، وذلك بمشاركة مديرى الفروع والمراكز التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة، التي تشمل عقد ندوات تعريفية بأهمية المياه والحفاظ عليها باستخدام «موفرات المياه الذكية».

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وشددت على ضرروة الحفاظ على المياه، في ظل ندرتها والأزمة التي تواجهها دول المصب، ومن بينها مصر، حاليًا، بسبب سد النهضة الإثيوبى وبحث كيفية الحفاظ على المياه باستخدام موفرات المياه الذكية وكيفية تعميم التجربة، مشيرة إلى أن الموفرات الذكية هي عبارة عن قطع ذكية غاية في البساطة تُركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير، تتحكم في ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء لتعظيم الاستفادة من استهلاك المياه، وتتميز بكونها توفر أكثر من 35% من استهلاك المياه، وتعمل على التحكم في ضغط المياه، فضلًا عن سهولة الفك والتركيب، وأنها غير قابلة للانسداد، ومكوناتها آمنة، وتمنع تكوُّن الكلس، وبالتالى لا يوجد مجال لتكوُّن البكتيريا.

فى سياق متصل، قالت «صفاء» إنه في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتفعيل أنشطة تخدم المرأة المصرية، ومن هذا المنطلق نفذت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للشباب والمرأة والتنمية، ورشة عمل للأشغال اليدوية النوبية، وذلك بمنتدي نادى جرف حسين ومنتدي الستان بمركز شباب النصر، وورشة الرسم على القماش بمركز شباب المعمورة، حيث تهدف الأنشطة إلى تمكين المرأة، فدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة الاستقلال الذاتى ويحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه، ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.

وقالت وكيل الوزارة إن هذه الورش تهدف إلى وجود اقتصاد مستقل للمرأة وصولًا إلى تمكينها واستقلالها، وفى شأن منفصل، تفتتح المديرية «نُزل» الشباب بمركز شباب أبوتلات خلال إجازة نصف العام.