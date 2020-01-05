شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات «ذا فويس إسكندراني»: تأهل 4 متسابقين للفوز باللقب في المرحلة النهائية «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة «ذا فويس إسكندراني» تأهل 4 متسابقين من بين 12 من مرحلة المواجهة لخوض منافسات المرحلة النهائية، حيث جرت المرحلة الرابعة مساء أمس بمركز شباب النصر.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المتنافسين الأربعة يتنافسون في المرحلة الأخيرة للفوز بلقب «ذا فويس إسكندراني»، للعام الثاني، مشيرة إلى أن قرابة 700 مشارك خاضوا المراحل الأربع الماضية من عمر المسابقة الغنائية التي يتم تنظيمها على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم المنتشرة حاليًا مثل «ذا فويس كيدز» و«ستار أكاديمي» و«أرب أيدول» و«أرب جوت تالنت»، وتنظمها مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى نهاية يناير الجاري.

وأضافت «صفاء»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المسابقة تخضع لتحكيم مميز ومحايد من قِبَل لجنة فنية متخصصة تضم عناصر مميزة من الفنانين في مصر والوطن العربي، وهم محمد المحلاوي، نقيب الموسيقيين، رئيس لجنة التحكيم، والدكتور محمود الطيب، عضو لجنة التحكيم، موزع موسيقي، والدكتور أكرم التبريزي، عضو لجنة التحكيم، عازف التشيلو الثالث على العالم، مشيرة إلى أن المسابقة تُقام على مستوى 49 مركزًا شبابيًا في الإسكندرية.

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»

تصفيات مسابقة «ذا فويس اسكندراني»