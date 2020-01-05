شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الاسكندرية» تطالب بتثبيت أسعار الألبان في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية التجار والمُصنِّعين على مستوي الجمهورية بعدم الانسياق وراء طلبات رفع أسعار الألبان في الوقت الحالي لما تعانيه السوق من حالة ركود شديدة، فضلًا عن كثرة المعروض من منتجات الموسم السابق.

Advertisements

وذكرت الشعبة، في بيان لها: «هناك مشاكل فنية كثيرة قد تطرأ من إنتاج شهر يناير، خاصة بالنسبة للجبن الرومي، مع الأخذ في الاعتبار تزايد الطلب على الجبن الرومي بداية من شهر فبراير المقبل، ما يسفر عنه رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه»، مشددة على ضرورة الحيطة في طلب الشراء بأسعار مرتفعة لأن حجم الاستثمار في منتجات الألبان حاليًا لا يتناسب مع المخاطرة وحجم العائد.

وشددت الشعبة على المُصنِّعين بتثبيت السعر، الذي يتراوح حاليًا ما بين 5 و5.25 جنيه لكيلو اللبن البقري الممتاز طبقًا لكل منطقة وعدم رفعه عن السعر المقترح تحت أي ظروف أو إغراءات حتي تضمن استمرار المهنة والاستثمار بها والحفاظ على المنظومة: من الفلاح إلى المعمل حتى وصول المنتج إلى التاجر ومنه إلى المستهلك.

وذكر البيان أن شعبة منتجى الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية تعلن دعمها الكامل للفلاح، وتُثمِّن دوره على مدار التاريخ في دعم الزراعة والثروة الحيوانية، مطالبة بإعادة دراسة واقع السوق ومتغيراتها وفق رؤى وسطية تخدم جميع الأطراف حتي نضمن استمرار المنظومة لجميع الأطراف.