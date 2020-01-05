شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة أسيوط الجديدة يستضيف المعرض التمهيدي للعلوم والهندسة ISEF 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إن جهاز المدينة استضاف المعرض التمهيدي للعلوم والهندسة «ISEF 2020»، الذي نظمته إدارة الفتح التعليمية لتحفيز الطلاب على التفكير العلمي والابتكار، في إطار المسابقة التي تقيمها وزارة التربية والتعليم.

وأضافت «عمار» أنه شارك في المعرض عدد كبير من طلاب المدارس، خاصة مدارس أسيوط الجديدة، مشيرة إلى أن المعرض تضمن العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية والنماذج الناجحة للطلاب.

وذكرت رئيس الجهاز أن المعرض شهد حضور مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة أسيوط من مختلف الكليات، حيث شمل الحضور كليات «الهندسة- العلوم- الزراعة»، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في خدمة المجتمع المدني، وسيتم العمل على تكرار تلك التجارب الناجحة لتبادل الخبرات في جميع المجالات.