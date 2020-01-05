شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 حالة غش في «آداب الإسكندرية» والعميد يحيل المتورطين لـ«التأديب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أنور فراج، عميد كلية التربية في جامعة الإسكندرية، ضبط 11 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وحتى الآن.

وقال «فراج» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان، من أجل إقرار العقوبات النهائية ما بين الإدانة والبراءة.

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وأشار عميد الكلية إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية، لافتًا إلى أنه للعام الثالث تنفذ الكلية نظاما استحدثته للقضاء على الغش وتلاعب الطلاب من خلال عمل بطاقة تعريفية برقم جلوس لكل طالب، إذ تتضمن البطاقة صورة الطالب ورقم جلوسه وفرقته وشعبته وحالته إذا كان مستجدا أو لأ، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يحظر جلوس طالب مكان زميله على شكل ستيكر يتم لصقه على الخشب، ما يعنى عدم إهدار مال العام في شراء الصمغ وإصلاح التخت من تبعات الصمغ.

ولفت إلى أنه وفقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش تقضى بأنه من يثبت متلبسًا بالغش يعاقب بالفصل لمدة تيرم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم إلغاء مادة أو مادتين منه، وفقًا لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان.

كما أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، على الملاحظين بدقة أعمال الملاحظة ولتوفير الجو النفسي للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مع ضمان عدم إتاحة أي فرصة للغش خاصة مع انتشار الوسائل الإلكترونية الحديثة التي قد يستغلها البعض.