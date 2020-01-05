شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور إبراهيم البحراوى.. أشهر مؤرخى الدراسات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم البحراوى، الأستاذ المتفرغ بكلية آداب قسم الدراسات العبرية، جامعة عين شمس، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الاسرائيلية، جامعة الزقازيق، وحصل البحراوى، على دكتوراه فى أدب الحرب الإسرائيلى المعاصر، جامعة عين شمس، 1972، مرتبة الشرف الأولى، وماجستير فى الفكر الدينى اليهودى، جامعة عين شمس، 1969، مرتبة الشرف الأولى، وحيث حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، المجلس الأعلى للثقافة عام 2009، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية، من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.

وكان الدكتور إبراهيم البحراوى، أحد أشهر أساتذة الدراسات الإسرائيلية، وقام بالتحقيق مع الأسرى الإسرائيليين فى الفترة ما بين 1967 و 1973، وأصدر دراسة فى اتجاهات ومشاعر أسرى الحرب الاسرائيليين من خلال المقابلات بالسجن الحربى المصرى فى حرب 1967 وحرب 1973، كما أصدر دراسة تيارات الفكر الدينى والعلمانى المتصارعة فى المجتمع الاسرائيلى عبر الأدب العبرى المعاصر.

كما كان الراحل يشارك ويحاضر فى ندوات علمية تخصصية فى مركز بحوث الشرق الاوسط، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، والمركز العربي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، وجامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية المصرية.

وكتب الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية على صفحته ناعيا الدكتور الراحل إبراهيم البحراوى قائلا:" أذكر كلماتك الأخيرة، حافظوا على مصر ولا تغفلوا الجانب الآخر".