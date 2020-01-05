شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنشر صورة مدفن سليمانى.. وتعلن غدا إجازة رسمية في طهران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام إيرانية مدفن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى في مسقط رأسه في مدينة كرمان، والذى من المقرر أن يدفن فيه يوم الثلاثاء المقبل، فيما أعلنت السلطان الإيرانية غدا الاثنين إجازة رسمية في العاصمة طهران حيث سيصل جثمانه وتثام مراسم جنائزية في مصلى طهران الكبير، ووصل جثمان سليمانى برفقة جثامين قتلى الحشد الشعبى صباح اليوم إلى محافظة خوزستان غرب إيران، بعد أن تم استهدافهم في ضربة أمريكية فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد.
وشيع العراق صباح السبت، سليمانى ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقى وقتلى الحشد الشعبى بمشاركة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي وقادة الحشد الشعبى وسط بغداد.
وسيمر تشييع جثمان سليماني بـ 5 محطات اخري قبل ان يدفن في مسقط رأسه بكرمان صباح الثلاثاء المقبل، حيث ستقام مراسم جنائزية له فى كلا من الاهواز بخوزستان غرب إيران، ومشهد ومدينة قم وطهران وعطلت ايران الامتحانات، واغلقت بازار طهران الكبير، واعلنت طهران الحداد 3 أيام.
وسليماني كان أكبر جنرال ايراني تولي مهام فيلق القدس الذراع الخارجي لطهران والمسئول عن العمليات الامنية والاستخباراتية الاخطر خارج الحدود الايرانية، وعمل منذ توليه هذا المنصب في 1989، علي تنفيذ اجندة طهران السياسية في الخارج، وانخرط في المعارك الدائرة في العراق وسوريا منذ 2011، وقاد مليشيا غير نظامية موالية الي طهران لملاحقة داعش منافسا التحالف الدولى، مد من خلالها نفوذ طهران، وهدد المصالح الامريكية في الشرق الاوسط وكافأه المرشد الايراني بتقليده ارفع وسام "وسام ذو الفقار" في 2019
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