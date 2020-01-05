شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تغلق 266 معبر غير قانونى على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمراراً لجهود الإدارة فى مجال استهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية،التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط (10) تشكيلات عصابية ، ضموا (20) متهم ، ارتكبوا (10) حوادث، وضبط (53) قضية (سرقات، نشل)، وضبط (87) قضية أموال عامة متنوعة، وضبط (67) قضية مخدرات، وضبط (504) قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد.

وأثمرت الجهود عن ضبط (53) قضية سلاح أبيض وتنفيذ (12254) حكم قضائى (70 حكم جنائى – 12184 حكم جنح) ، وضبط (9) قضايا فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط (8) قضايا (تسول)، وضبط (18250) غرامة فورية (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة)، وضبط (4260) مخالفة عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصص للمشاه.

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وتمكنت الحملات من ضبط (2805) مخالفة مزاولة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، وغلق (266) معبر غير قانونى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع"، حيث جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.