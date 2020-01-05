شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مستشفى سعاد كفافى تقدم خدماتها الطبية مجاناً لـ8 آلاف مواطن فى "رأس سدر" بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 3 أيام من العمل المتواصل، انتهت القافلة الطبية الخامسة والعشرين لمستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من تقديم خدماتها الطبية المتنوعة فى مدينة رأس سدر بسيناء تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة ودورها الإنسانى الذى يتمثل فى تقديم خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً .

يقول الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن هذه القافلة تم إرسالها إلى مدينة رأس سدر بسيناء، وشاركت كافة التخصصات الطبية بالمستشفى، وقامت بتوفير جميع الفحوصات الطبية لما يزيد عن 8 آلاف مواطن من المرضى غير القادرين إلى جانب تقديم العلاج مجاناً لهم .

وأضاف أن أمراض العيون وجراحات العظام وأمراض الأطفال كانت من أكثر التخصصات التى قامت القافلة بفحصها على مدى 3 أيام ويليها فى الترتيب الأمراض الجلدية وأمراض الباطنة، وقد ضمت القافلة أيضاً القيام بعمل الأشعة وعلاج الأسنان، وهى من الخدمات التى شملتها جميع قوافل المستشفي على الرغم من أنها تحتاج إلى أجهزة خاصة توفرها مستشفي سعاد كفافي الجامعي إلى جانب إجراء التحاليل الطبية بأنواعها المختلفة والقيام بصرف جميع الأدوية مجاناً للمرضى.

أما الحالات التى وجد أطباء القافلة أنها فى حاجة إلى فحوصات أكثر وإلى علاج بشكل أكثر دقة، فقد قامت القافلة بتحويل هذه الحالات إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى لاستكمال إجراء هذه الفحوصات باستخدام الأجهزة الحديثة والمتطورة المزودة بها المستشفى فى جميع التخصصات مع الاهتمام بالحالات التى فى حاجة الى تدخل جراحى وعلى وجه الخصوص العمليات الجراحية والتى يتم إجراؤها لهم فى مقر المستشفى بمدينة 6 أكتوبر .

Advertisements

وأشار الدكتور محمد صفوت الى أن التزام القوافل الطبية التى تنظمها مستشفى سعاد كفافى الجامعى بتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الجودة يتم بتوجيه مباشر من خالد الطوخى رئيس مجلس الامناء الذى لم يبخل بتقديم الدعم الكامل لهذه القوافل ومتابعتها بشكل دائم بداية من مراحل الاعداد لها وأثناء تجوالها فى المحافظات والمناطق الحدودية وحتى تعود الى الجامعة مرة أخرى، وذلك إيماناً منه بالدور الانسانى للجامعة وللمستشفى من أجل خدمة المجتمع بما يليق باسم ومكانة الجامعة ودورها التعليمى والتنموى.

ولفت الدكتور محمد صفوت الى ما قدمته القوات المسلحة من رعاية وتأمين شامل للقافلة الطبية، وخاصة أنها فى سيناء كما شاركت وزارة الداخلية فى هذه القافلة بتنظيم عملية دخول المرضى الى المدرسة التى خصصها مجلس مدينة رأس سدر لتصبح مقراً للقافلة نظراً لعدم استقرار الطقس، وهو ما دفع الجامعة لتغيير أسلوب عمل القوافل بحيث قامت بالتنسيق مع مجلس مدينة رأس سدر لتوفير مبنى مدرسة قامت القافلة من خلاله باستقبال المرضى مع إلغاء طوابير الانتظار التى كانت موجودة فى قوافل طبية سابقة من أجل حماية المواطنين من تقلبات الطقس شديد البرودة.

جدير بالذكر، أنه فى نهاية عمل القافلة تم تكريم فريق العمل بدعوة من اللواء خالد قناوى قائد الجيش الثالث الميدانى والذى أهدى درع التكريم الى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دورها الوطنى فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتسلم الدرع مجموعة من الممثلين عن الجامعة وهم الدكتور محمد صفوت مدير عام المستشفى والدكتور محمد البطران مدير الخدمات الطبية والدكتور احمد خليل منسق القوافل الطبية لمستشفى سعاد كفافى .