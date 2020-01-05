شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ برنامج تدريبى على تدوير المخلفات ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة للمواد والمخلفات الخطرة، بوزارة البيئة، برنامج تدريبى لتوعية وتدريب 30 متدربة ومتدرب من المجتمع المحلى والمحليات على الإدارة السليمة للمخلفات المنزلية والمخلفات الإلكترونية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال المسؤولية المجتمعية ، فى اطار مبادرة نشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر"، وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف جهود التوعية البيئية.

وقام فريق التوعية الطلابية بالوزارة بعرض أهمية إعادة التدوير وتقديم عدد من نماذج المنتجات المعاد تدويرها، حيث قاموا بتدريب سيدات المجتمع المحلى على تنفيذ بعض المنتجات من مخلفات الكرتون والورق.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أعلنت خطة حملة اتحضر للأخضر، خلال الفترة المقبلة ومراحلها المختلفة والتى تسلط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئى، كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وشرحت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة الحملة خلال الفترة المقبلة ومراحلها المختلفة والتى تسلط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئى، كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة، مؤكدة أن حماية البيئة تتمثل فى الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء مضيفة أن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة ونحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وأن الوزارة قامت بالعديد من الجهود والإجراءات لمواجهة تلوث الهواء حيث تتضمن تلك الجهود الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء مشيرة إلى أنه - لأول مرة - يتم وضع هدف محدد رقميًا وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" " حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.