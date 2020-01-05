شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعضاء نادى القضاة يقدمون درع النادى لوزير التعليم تقديرا لجهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتقديم التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه للاستمرار فى المنصب الرفيع، وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادى قضاة مصر أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة ووفد من أعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، توجهوا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتقديم التهنئة له على تجديد ثقة القيادة السياسية في شخصه الكريم للاستمرار في المنصب الرفيع، وتم تبادل وجهات النظر في العديد من الملفات التي تهم الجانبين.

وأكد الدكتور الوزير طارق شوقى عن تقديره واعتزازه برجال القضاء وإيمانه العميق بحجم الرسالة السامية التى يضطلعون بها.

من جانبه، أعرب المستشار رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة عن خالص تمنياتهم وقضاة مصر للوزير بالتوفيق والسداد.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة في نهاية اللقاء درع نادي القضاة لوزير التربية والتعليم تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه العلمي والأكاديمي المشرف.

يذكر أن المستشار محمد عبد المحسن وقائمته حققوا نجاحا كبيرا فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة ، والتى جرت 20 ديسمبر الماضى ، حيث نجحت القائمة بالكامل باستثناء اسم واحد كان يخوض الانتخابات مستقلا.

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وجاء تشكيل المجلس كالتالى ، المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادى القضاة للمرة الثانية ، و المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والذى فاز عن مقعد المتقاعدين.

وعلى مقاعد المستشارين، المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف ، والمستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف ، والمستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض ، والمستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف.

و عن مقاعد رؤساء المحاكم كل من ، المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة ، والمستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة ، والمستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة ،و المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة ، والمستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة.

وعن مقاعد النيابة العامة يمثلها كل من : المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض ، والمستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض ، والمستشار حازم أبوسديرة المحامي العام بنيابة النقض ، والمستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة ، و المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام .