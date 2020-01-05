شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من طباعة وتظريف أسئلة امتحان يناير الورقى لأولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الإدارات التعليمية جاهزة لامتحان يناير الجارى لطلاب الصف الأول الثانوى والذى يعقد ورقى، موضحة أن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات، إضافة إلى طباعة الأسئلة وتظريفها فى جميع المواد، وأَضافت المصادر أن المدارس أيضا انتهت من توزيع الطلاب على لجان الامتحان وإعداد كشوف المناداة وتوزيع الملاحظين على المدارس مع مراعاة توزيع أعضاء هيئة التدريس على امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والتى تعقد فى نفس اليوم.

وتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوى العام 11 يناير الجارى، فى الفترة المسائية، على أن يؤدى طلاب الثانى الثانوى امتحاناتهم فى الفترة الصباحية إلكترونيا على التابلت، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، وكذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة على ان يتم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مديرى التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الاكواد وتسليمها للطلاب .

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وأكدت على أن يتم موافاتهم باي تعديلا في بيانات الطلاب "الاسم ، اللغة الاولى، اللغة الثانية ، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافي حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.