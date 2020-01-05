شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب أن نكون على قلب رجل واحد خلف رئيسنا وجيشنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجب الوقت أن نكون صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا ودولتنا الوطنية، وهو ما ندين به لله عز وجل تدينا ووطنية.

وأضاف الوزير، في تصريحات الأحد: "واثقون ومطمئنون غاية الاطمئنان في حسن تقديرهم للأمور، سائلين الله عز وجل لنا ولهم ولوطننا العزيز الحفظ والرعاية والعون والسداد والتوفيق في الأمر كله".