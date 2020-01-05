شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية: 61 ألف طلب واستغاثة في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى، يرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، خلال ديسمبر الماضي، وآليات الاستجابة لها من خلال الجهات الحكومية المختلفة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت 61 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2019 بزيادة قدرها 11% عن الشهر السابق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 58 ألف شكوى حيث تم توجيه 42 ألف شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 16 ألف شكوى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وجار استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمن التقرير أن أعلى الوزارات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلاً معها خلال شهر ديسمبر هي وزارات التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، حيث كان نصيبها 63% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.

فيما كانت أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال الشهر هي محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، وأسيوط بنسبة 23% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.

وأوضح التقرير أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات البيئة، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، نسب إنجاز متميزة، كما حققت محافظات كفرالشيخ، والبحيرة، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، وبنى سويف، والقليوبية، والجيزة نسب إنجاز عالية خلال الشهر. وحقق البنك المركزى المصرى وجامعات؛ القاهرة، الإسكندرية، حلوان، المنوفية، طنطا، بنى سويف، بنها، والمنصورة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسب إنجاز عالية وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها.

واستمرت المنظومة في استقبال مشاركات المواطنين تنفيذاً لتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنظومة بتخصيص رقمي واتس آب لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة، حيث استقبلت المنظومة حوالى 12 ألف رسالة وصورة خلال الشهر حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها إلى 1184 شكوى وتم توجيهها للجهات المختصة وتم الاستجابة لـ 80% منها وجار الانتهاء من متابعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد أسفرت جهود الجهات عن رفع آلاف الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وأسيوط وكفر الشيخ والمنيا.

ووفقاً لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد حرصت شريحة من المتعاملين مع المنظومة على تسجيل والإبلاغ عن بعض مظاهر الخلل أو التي تنبئ عن احتمال وقوع ضرر أو خطورة على حياة المواطنين، في قطاعات مثل الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة والطرق، وكذلك التضرر من آثار الأمطار في بعض المناطق، حيث نالت تلك الشكاوى اهتماماً كبيراً واستجابة سريعة في التعامل معها من فرق العمل المختصة بالوزارات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب تلك الشكاوى وفى توقيتات مناسبة منعاً لحدوث أو وقوع ضرر على المواطنين، أو حوادث في مواقع تلك الشكاوى. وقد قام بعض المتعاملين مع المنظومة بتسجيل تعليقات تعبر عن شكرهم لسرعة استجابة الجهات الحكومية لشكاواهم وبلاغاتهم بعد قيامها بإزالة أسباب الشكاوى.

واشتمل التقرير على نماذج من الاستجابات التي قامت بها الجهات الحكومية خلال شهر ديسمبر، حيث استجابت وزارة الخارجية لشكوى مواطن يتضرر من سوء معاملة كفيل لنجله بإحدى دول الخليج، ويطلب عودته لأرض الوطن، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الدولة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة وعودة المواطن إلى مصر، كما استجابت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشكوى مواطن توفى والده بالمملكة الأردنية الهاشمية بمستشفى «الأمير حمزة» مع عدم قدرته على تحمل وسداد تكاليف العلاج خلال فترة إقامته بالمستشفى حتى الوفاة، والتي تجاوزت 15 ألف دينار أردنى والمستشفى ترفض خروج الجثمان إلا بعد سداد تكاليف العلاج، حيث أوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع الجانب الأردني تمت موافقة مجلس الوزراء الأردني على إعفاء أسرة المواطن المصري المتوفي من سداد تكاليف المستشفى، واستثنائه من القوانين المنظمة لذلك وتجهيز الجثمان لنقله إلى أرض الوطن، وبالفعل تم النقل وتسليم الجثمان لذويه، فيما تعاملت الوزارة مع شكوى مواطن لتسريع إجراءات استخراج مستند من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي تمهيداً لتجديد الإقامة الخاصة بنجله بدولة روسيا الاتحادية لاستكمال دراسته، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، وتذليل كافة المعوقات التي قد تحول دون حصوله على المستند المطلوب في أسرع وقت ممكن، وتم استخراج المستند المطلوب واستطاع تجديد الإقامة الخاصة به واللحاق بالدراسة في الجامعة الروسية الملتحق بها.

وفيما يتعلق بالاستجابات التي تمت من خلال وزارة الصحة، فقد قامت الوزارة بالرد على رسائل ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بِشأن شكوى أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية نتيجة استقبال بريد إلكتروني من إدارة المدرسة تفيد بغلق المدرسة حتى 12 يناير كوقاية من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير H1N1 وفقاً لما ورد بتلك الرسائل والمنشورات، حيث ناشد قطاع الطب الوقائي بالوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تشير إلى عودة أنفلونزا الخنازير، كما تم التنويه عن ضرورة عدم الإفراط في وصف وتعاطى عقار الأوسيلتاميفير (التاميفلو). وفور رصد شكوى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعى حول توقف الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ملوى العام بمحافظة المنيا، تم التنسيق مع المحافظة فور رصد الشكوى وتوجه نائب محافظ المنيا إلى مستشفى ملوي العام برفقة مدير مديرية الصحة بالمنيا ومدير خدمة المواطنين، وتبين وجود عطل بأجهزة معالجة المياه وانسداد مما أدى إلى ضعف ضخ المياه داخل الأجهزة، وتم صيانة الأجهزة على الفور والتأكد من انتظام الخدمة الطبية للمرضى داخل الوحدة.

أمّا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فقد استجابت، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لشكوى حول وجود بالوعة مفتوحة في شارع الريحان متفرع من شارع الطالبية الرئيسي فيصل إمام بشارع مدرسه الأنوار الخاصة عربي والتي يمر عليها يوميا آلاف الأطفال حيث تم تغطيتها على الفور. ومن شكاوى أعطال وصيانة شبكات المياه تمت الاستجابة لشكوى مواطن من كسر ماسورة المياه أمام عقار بشارع 23 يوليو خلف البنك الأهلي بمدينة بسيون محافظة الغربية، حيث قام فريق الصيانة بفرع بسيون على الفور بإصلاح الكسر وإزالة أسباب الشكوى. وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر بالتدخل الفوري والتعامل مع لوحة إعلانية كبيرة على وشك السقوط على المارة والسيارات نتيجة الرياح الشديدة في ذلك اليوم على طريق المحور مدينة 6 أكتوبر، حيث قام الجهاز بالتنسيق مع الدفاع المدني والمرور بتوفير ونش لرفع اللوحة، وتم تأمين المكان وقام الجهاز برفع القمامة من أمام مصنعين بالمنطقة الصناعية الثانية أحدهما بشارع حمادة إمام والآخر بالقطعة 14 ج ش 78.

وعلى صعيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد قامت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع مرفق المياه بالاستجابة لشكوى مواطن من كسر ماسورة المياه أسفل كابينة الكهرباء بشارع دهش قرية القلج محافظة القليوبية، مما قد يسبب أضرارا بحياة المواطنين حيث قامت شركة الكهرباء بتغطية أسلاك الكهرباء. واستجابت وزارة البترول والثروة المعدنية لشكوى مواطن من تسريب غاز ببعض وصلات البوتاجاز بإحدى الوحدات السكنية بشارع رقم 64 بجوار مسجد محمد فريد سيدى بشر قبلي – محافظة الإسكندرية، حيث توجّه على الفور فريق الطوارئ لمحل الشكوى وتبين أنه يوجد تسريب من كوع mf مع منظم العداد وقد تمت المعالجة وعمل الاختبارات اللازمة الخاصة بالأجهزة والتركيبات والتأكد من عدم وجود تسريب، كما تعاملت الوزارة مع شكوى مواطن من وجود تسريب غاز بشقته الكائنة بشارع المدرسة نعمة الله بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، محافظة الجيزة، حيث توجّه فريق العمل وقام بعمل الاختبارات اللازمة وتبين وجود تسريب من توصيلات السخان وتم إصلاح العيب وإزالة أسباب الشكوى.

واستجابت وزارة النقل لشكوى تم رصدها حول سقوط الجمالون الخاص بنظام المرور الذكى ITS مما أدى لغلق الطريق على الطريق الدائري في اتجاه التجمع الخامس إلى نفق السلام وموقف العاشر بفعل الرياح، حيث أوضحت الهيئة العامة للطرق والكبارى بأن الإطار الخاص بالمراقبة سقط على الطريق عند محور سعد الشاذلى وتم إزاحته لجانب الطريق ورفعه وفتح المرور على الطريق.

فيما قامت وزارة الموارد المائية والرد بالتعامل مع استغاثة المواطنين من غرق الشوارع المحيطة بمصرف اللبينى بشبرامنت- مركز أبوالنمرس، محافظة الجيزة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه به فقامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة بغلق مصرف اللبينى وعمل سد وتركيب عدد ٤ ماكينات رفع من اللبينى إلى المحيط كما تم إصلاح وتشغيل وحدة رفع كبيرة أخرى حتى انخفاض منسوب المياه في المصرف وإزالة المياه بالشوارع، واستجابت الوزارة لشكوى مواطن من وجود أشجار ومخلفات في مجرى نهر النيل بمدينة بنها بجوار مجلس المدينة حيث تم تحرير مخالفات بجميع الحالات ورفع جميع التعديات في ذات اليوم وحسم الشكوى، وبالنسبة لشكوى مواطن حول التعدي على حرم مصرف القليوبية العمومي وإزالة الأشجار المملوكة لإدارة الصرف لاستغلال المساحة، فقد تم التنسيق مع الجهات الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقة وإزالة المخالفة فعلياً بمعرفة المشكو في حقه وعلى نفقته الخاصة، وتعاملت الوزارة مع ما تم رصده على صفحات التواصل الاجتماعى حول تلوث مياه النيل بمخلفات وقمامة بجوار فتحة مصب مصرف السيل بمدينة أسوان بتكليف هندسة الري بأسوان بتجهيز المعدات والتوجه إلى مكان البلاغ على الفور وتم إزالة جميع المخلفات.

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واستجابت وزارة الداخلية لطلب مواطنة بالإفراج عن زوجها بعد انقضاء نصف المدة، حيث أوضحت الوزارة أنه تم عرض النزيل للإفراج عنه تحت شرط وتمت الموافقة على الإفراج بتاريخ 8/1/2020 موعد قضائه نصف العقوبة المقضي بها، واستجابت الوزارة لشكوى مواطن من عدم تنفيذ حكم قرار الهدم الصادر بشأن تعدي على شارع عبدالشافى عمر- مشعل- حى الهرم محافظة الجيزة ببناء حائط بعرض الشارع وأنه قام بعمل محضر بقسم الأهرام، حيث أوضحت الوزارة أنه تبين صدور قرار بإزالة السور المقام وتم إعداد الدراسة الأمنية للقرار المشار إليه وتحدد يوم 11/12/2019 لتنفيذ القرار وتحرر عن ذلك المحضر الإدارى بقسم شرطة الأهرام. كما قامت الوزارة برفع سيارة بدون لوحات معدنية ومليئة بالقمامة والمخلفات توجد أمام سور مترو الأنفاق ما بين محطة منشية الصدر ومحطة الدمرداش بشارع محطة الدمرداش بجانب كوبري المشاة بناء على شكوى مواطن وتوجسه من إساءة استخدامها كونها توجد ملاصقة لسور المترو.

وبالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة تم استهداف وضبط شركة بميدان التحرير لمزاولتها الأعمال السياحية بدون ترخيص، وكان مواطن قد قدم شكوى حول قيامه بالحجز من خلالها وواجهته عوائق كثيرة من الانتقال وحتى التسكين بالفندق الذي تم الحجز فيه حيث أصدرت وزارة السياحة قرار الغلق الإداري للشركة محل الشكوى وتم تنفيذه بالمحضر رقم 41 أحوال.

وقامت وزارة العدل بالاستجابة لالتماس مواطن بإصدار قرار بدء سريان نظام السجل العيني على مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث إنه تم الانتهاء منذ أشهر من جميع سجلات السجل العيني للمركز وتم إرسالها للقاهرة من قبل مديرية المساحة بمحافظة أسيوط، وذلك لاعتمادها وإصدار قرار بسريانها حيث أوضح قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالوزارة أنه صدر قرار وزير العدل رقم 9219 لسنة 2019 بسريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمدينة أبنوب لمدة عام من 30/11/2019، كما استجابت الوزارة لشكوى مواطن من عتمة وتلف الإضاءة في أروقة وسلالم محكمة زينهم حيث أوضحت الإدارة العامة لشئون صندوق دور أبنية المحاكم بالوزارة أنه تم صرف اللمبات اللازمة وتركبيها وإزالة أسباب الشكوى.

وتعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شكوى ضد سوبر ماركت يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية بشارع السوق مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، حيث تم تنفيذ حملة والمرور على محل الشكوى وأسفر ذلك عن تحرير محضر ضد صاحب السوبر ماركت وذلك لعرضه وحيازته لسلع مجهولة المصدر بالمحل، وبناء على شكوى ضد مخبز إفرنجى بقريه بهنباى مركز الزقازيق محافظة الشرقية بدعوى أنه غير مرخص ويقدم منتجات ضارة بالصحة وغير خاضع للضرائب، تم تشكيل حملة وتوجهت إلى القرية والتفتيش على المخبز المذكور وتم تحرير محضر جنح لممارسته النشاط بدون ترخيص من جهات الاختصاص وعدم إعلانه عن الأسعار.

واستجابت وزارة التضامن الاجتماعى لشكوى مواطن من تأخر الاستحقاق للمعاش حيث تم التقدم بتاريخ 1/3/2019 وحتى تاريخ تقديم الشكوى لم يتم الرد بالرغم من صدور قرار اللجنة الطبية بتاريخ 5/3/2019 حيث أوضحت الوزارة بتاريخ 3/12/ 2019 انه تم ربط المعاش اعتبارا من 1/1/2020 ووجهت المواطن لمكتب العمرانية لصرف المتجمدات، وتعاملت الوزارة مع بلاغ مواطنة بالعثور على طفلين تبين أن والدتهما تعاني من مرض نفسي والقت بهما في الشارع أمام منزل الشاكية، حيث تم التواصل مع المبلغة وكانت بحوزتها طفل ٤ سنوات وطفلة عامين كانوا أمام منزلها وتم البحث عن أم الطفلين والتواصل مع شقيقها وعمل بحث أسري وتسلم الطفلين وتم إيداعهما بدار الرعاية لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وقام بنك ناصر بالاستجابة لطلب مواطن للحصول على قرض عاجل لسداد الديون المتراكمة عليه وأن الشاكى مهدد بالطرد من المنزل والتشرد هو وأسرته، حيث أوضح البنك أنه تم صرف القرض بتاريخ 4/12/2019، علماً بأن الشكوى تم تسجيلها بتاريخ 1/12/2019، وبالتواصل مع الشاكي أفاد بأنه تم صرف القرض خلال أربعة أيام من تقديم الشكوى للمنظومة، وتقدم بالشكر لجميع القائمين على العمل

واستجاب البنك المركزى المصرى لشكوى مواطن ضد أحد البنوك فرع منوف لقيامه بفتح حساب جمعية خيرية ولكن البنك لم يقم بتفعيل الحساب، حيث أوضح البنك المركزى انه تم تفعيل الحساب موضوع الشكوى بتاريخ 4/12/2019، وفى شكوى مواطن ضد بنك آخر من فقدان مبلغ 4400 جنيه من حسابه أثناء صرف راتبه من ماكينة الصرف الآلى وأنه تقدم بشكوى للبنك وأفادوا برد المبلغ خلال 72 ساعة عمل، ولم يتم ذلك، حيث أوضح البنك المركزى انه تم إضافة المبلغ موضوع الشكوى بتاريخ 17/12/2019 كما قام البنك بالاتصال بالشاكى وإفادته بذلك.

وتعاملت وزارة الطيران المدنى مع شكوى من تأخر الحقائب الخاصة بفوج سياحي قادم لمطار الأقصر حيث تم على الفور التنسيق مع مدير المطار وأفاد بأنها ١١ حقيبة متخلفة، وقد تم وصولها للمطار في طائرة الساعة ٤ وتسليمها للسياح.

فيما تعاملت محافظة القاهرة مع ما تم رصده حول غرق نفق الشهيد أحمد عصمت بالمطرية بمياه الصرف الصحى، حيث اتضح حدوث عطل مفاجئ أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتم عمل اللازم، وتم شفط المياه، واستجابت لشكوى من وجود شجرة كبيرة وضخمة ومائلة للسقوط بشارع احمد تيسير كلية البنات مصر الجديدة، حيث تم تهذيب الشجرة ورفع مخلفات التهذيب وإزالة أسباب الشكوى.

واستجابت محافظة الشرقية لشكاوى تم رصدها على صفحات التواصل الاجتماعى من تأثيرات مكامير الفحم بمركز بلبيس ومنها حالات الاختناق وخاصة صغار السن، فضلاً عن حجب الرؤية بالقرية والقرى المجاورة، مما يعرض كثيرا من الأهالى للحوادث المرورية، حيث تم تشكيل لجنة مكبرة من جهاز شؤون البيئة بالشرقية وإدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ورئاسة مركز ومدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة المرافق بمركز بلبيس، وذلك لشن حملة إزالة لمكامير الفحم النباتي غير المطورة بمركز بلبيس على مدار يومين وإزالة عدد 102 مكمورة فحم نباتي غير مطورة بنطاق الوحدات المحلية بقرى غيتة والزوامل بمركز بلبيس والاتفاق مع أصحاب المكامير غير المطورة للتوجه إلى ديوان عام محافظة الشرقية لعرض موقفهم على لجنة توفيق الأوضاع، لاستكمال أعمال التطوير لهم.

وقامت محافظة القليوبية بالتعامل مع شكاوى من وجود مقلب كبير للقمامة يصدر عنه دخان كثيف باستمرار إضافة إلى الروائح الكريهة بجانب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع قرية عرب جهينة- مركز شبين القناطر التي تخدم أكثر من 1200 طالب، حيث توجهت حملة من المحافظة على الفور وتم رفع القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي العمومي بالمحافظة بأبوزعبل.

واستجابت محافظة المنوفية لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة والروائح الكريهة بأرض عرفة، حي غرب شبين الكوم، حيث أوضحت المحافظة أنه تم البدء في رفع التراكمات من يوم السبت 21 ديسمبر الماضي وتم رفع حوالي 6800 طن قمامه بعدد 12 قلابا (20 طنا) من مجالس المدن والأحياء و3 لوادر ومشاركة مجتمعية بعدد 10 قلابات كما تم فرش أرضية الموقع بالرمال لاستخدام الموقع كموقف نموذجي للسيارات، كما تصدت المحافظة للشكوى المقدمة حول مقلب قرية مليج مركز شبين الكوم الذي يتسبب في روائح كريهة وتجمع الحيوانات وإشتعال الحرائق، حيث تم رفع 2000 طن بمشاركة مجتمعية من رجل أعمال وتم نقلها للمدفن الصحي بكفر داود.

وتعاملت محافظة أسيوط مع شكاوى تراكم كميات كبيرة من القمامة بشارع النيل حارة محمد كريم وبمجمع المدارس سوق الباعة الجائلين بشارع الصياد مركز أبوتيج، وكذلك بنزلة جانوب كوبرى عبدالنبى بمركز القوصية، حيث قامت الوحدة المحلية لكل منهما بإزالة كافة التراكمات بالكامل.

وقامت محافظة سوهاج بإزالة التعديات على الأرض الزراعية بجوار مسكن شاكى أدت إلى فصله عن الطريق العام وعدم وصول المعدات الزراعية لأرضه بمركز ومدينة دار السلام.

واستجاب جهاز حماية المستهلك لشكوى تضرر أحد المواطنين من عيب بجهاز حاسب محمول، ورفض البائع تغييره، حيث تم توجيه البائع واستبدال الحاسب المحمول، كما استجاب الجهاز لشكوى مواطن من إحدى شركات الأجهزة المنزلية من عدم توفر قطعة غيار لغسالة في فترة الضمان، حيث قامت الشركة فور توجيهها بتوفير القطعة المطلوبة وصيانة الغسالة.