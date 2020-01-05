شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية تهدف لبناء جهاز إداري يرتقي لتطلعات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب- محمد محمود خليل:

عقدت وزارة التنمية المحلية، الأحد، ندوة للعاملين بالوزارة عن الاستعدادات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وكل الجهات المعنية للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وترتيبات نقل الوزارة والعاملين إليها، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثل وزارة التخطيط ومنسق نقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإطلاع العاملين علي آخر المستجدات بشأن الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

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تم خلال الندوة استعراض الرؤية الحاكمة للانتقال إلي العاصمة الإدارية والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن وإجراءات حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالوزارة وخطط رفع كفاءة قدرات الكوادر البشرية للوزارة على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويساهم في التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين مع إلغاء التعامل ورقيا بشكل نهائى مع الأخذ في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم.

«التنمية المحلية» تطلع العاملين بالوزارة على استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية

كما تم خلال الندوة الإجابة عن أسئلة العاملين بالوزارة فيما يتعلق بالبرنامج الزمني للانتقال ووسائل المواصلات التي يتم تجهيزها لتسهيل انتقال العاملين، والتيسيرات التي سيتم منحها بشأن الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية والمزايا التي سيتم توفيرها للعاملين.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التي يتم اتخاذها للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلي بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة ويرتقي إلي تطلعات المواطنين ومدي رضائهم عن الخدمات المقدمة اإليهم إضافة إلي تحقيق الأهداف التنموية والإسراع في تنفيذ رؤية 2030.

«التنمية المحلية» تطلع العاملين بالوزارة على استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية

ولفت الوزير إلى أن هناك فرق عمل من الوزارة تفقدت موقع وزارة التنمية المحلية داخل حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً لنقل الموظفين إليها خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد الوزارة للانتقال للعاصمة شأنها شأن مختلف الوزارات من خلال إخضاع العاملين بالوزارة لاختبارات علي قدراتهم في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الجديدة والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية لنقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مشدداً علي سرعة الانتهاء من حفظ وتوثيق كل أنشطة الإدارات والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالوزارة إلكترونيا علي برنامج الذاكرة المؤسسية والذي يعمل علي إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص الوزارة والموظفين والربط بين فروعها.