شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل العلاجية قدمت خدمات مجانية لـ1.8 مليون مواطن خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـمليون و803 آلاف و204 مواطنين من خلال 1468 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضى 2019، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 13 ألفا و127 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 261 ألفا و707 تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 404 آلاف و70 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 25 ألفا و262 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبى على 105 آلاف و975 مواطناً بمحافظة أسوان، و44 ألفا و337 مواطنا بأسيوط، و148 ألفا و420 مواطناً بالإسكندرية، و34 ألفا و641 مواطنا بالاسماعيلية، و29 ألفا و312 مواطنا بالأقصر، و22 ألفا و285 مواطنا بالبحر الأحمر، و77 ألفا و215 مواطناً بالبحيرة، و176 ألفا و473 مواطناً بالجيزة، و109 آلاف و68 مواطناً بالدقهلية، و14 ألفا و636 مواطنا بالسويس، و98 ألفا و599 مواطناً بالشرقية.

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 105 آلاف و92 مواطناً بالغربية، و75 ألفا و812 مواطناً بالفيوم، و99 ألفا و520 مواطنا بالقاهرة، و97 ألفا و56 مواطناً بالقليوبية، و78 ألفا و58 مواطناً بالمنوفية، و74 ألفا و738 مواطنا بالمنيا، و46 ألفا و217 مواطناً بالوادى الجديد، و95 ألفا و294 مواطنا ببنى سويف، و22 ألفا و171 مواطنا بجنوب سيناء، و102 ألف و730 مواطناً بدمياط، و49 ألفا و869 مواطناً بسوهاج، و2082 مواطنا بشمال سيناء، و61 ألفا و41 مواطناً بقنا، و91 ألفا و308 مواطنين بكفر الشيخ، و21 ألفا و466 مواطناً بمطروح وأخيراً تم الكشف الطبى على 14 ألفا و289 مواطناً ببورسعيد.