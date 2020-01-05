شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: توثيق بيانات الوزارة إلكترونيا قبل الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة للعاملين بالوزارة عن الاستعدادات التى تتخذها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وكافة الجهات المعنية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وترتيبات نقل الوزارة والعاملين اليها وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثل وزارة التخطيط ومنسق نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال الندوة استعراض الرؤية الحاكمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية والخطوات التى تمت بالفعل فى هذا الشأن وإجراءات حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالوزارة وخطط رفع كفاءة قدرات الكوادر البشرية للوزارة على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويساهم فى التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومى وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الالكترونية المتميزة للمواطنين مع إلغاء التعامل ورقيا بشكل نهائى مع الأخذ فى الاعتبار ما تسهم به فى التيسير عليهم.

كما تم خلال الندوة الإجابة على أسئلة كافة العاملين بالوزارة فيما يتعلق بالبرنامج الزمنى للانتقال ووسائل المواصلات التى يتم تجهيزها لتسهيل انتقال العاملين، والتيسيرات التى سيتم منحها بشأن الوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية والمزايا التى سيتم توفيرها للعاملين .

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن الإجراءات التى يتم اتخاذها للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تهدف إلى بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة اليهم إضافة إلى تحقيق الأهداف التنموية والإسراع فى تنفيذ رؤية 2030.

ولفت شعراوى، الى ان هناك فرق عمل من الوزارة تفقدت موقع وزارة التنمية المحلية داخل حى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً لنقل الموظفين إليها خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد الوزارة للانتقال للعاصمة شأنها شأن مختلف الوزارات من خلال إخضاع العاملين بالوزارة لاختبارات على قدراتهم فى التعامل مع الحاسب الآلى والبرامج الجديدة والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية لنقل الكفاءات والمؤهلين والكوادر إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على سرعة الانتهاء من حفظ وتوثيق كافة أنشطة الإدارات والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالوزارة إلكترونيا على برنامج الذاكرة المؤسسية والذى يعمل على إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص الوزارة والموظفين والربط بين فروعها .

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