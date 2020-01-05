شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مهددا إيران: نمتلك أكبر وأفضل جيش فى العالم وأحدث أنواع الأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة الماضى، وقال ترامب، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "لقد هاجمونا فى السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، أضاف ترامب، "لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل فى العالم، فى حال هاجمت إيران أى من قواعدنا أو أى من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أى تردد".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى، بالإضافة إلى قيادات فى الحشد الشعبى العراقى على رأسهم أبو مهدى المهندس عن طريق إحدى طائراتها المسيرة، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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وتتهم واشنطن سليمانى بالمسئولية عن "العمليات العسكرية السرية" فى أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة فى العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق، إنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكى، إذا استهدفت إيران أى أمريكيين أو أصول أمريكية بحسب بيان نشره على حسابه الرسمى على تويتر.

وقال معاونان كبيران بالكونجرس، إن البيت الأبيض أرسل أمس السبت، اخطارا رسميا للكونجرس بشأن الضربة الجوية الأمريكية التى أمر بها الرئيس دونالد ترامب، وأسفرت عن مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى فجر يوم الجمعة، وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكى الصادر فى عام 1973 الذى يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكرى أو القيام بتحركات وشيكة.